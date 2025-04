Featured

Für Miteinander und gegen Rassismus: Familienfest des DRK auf Hastedtplatz

Harburg - Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus lädt das Lokale Gesundheitszentrum (LGZ) des DRK Harburg zu einem Familienfest auf dem Hastedtplatz ein.

Unter dem Motto „Miteinander statt Gegeneinander“ wird Vielfalt gefeiert und ein starkes Zeichen gegen Rassismus gesetzt wird. Los geht es mit dem Familienfest am Sonnabend, 29. März, ab 12 Uhr am Hastedtplatz in Harburg mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein.

So sorgt „Die Raus aus dem Haus“-Gruppe mit einem spannenden Cornhole-Spiel für Unterhaltung und die Cricket-Mannschaft „HTB Neuland Lions“ lädt zum Mitmachen ein. Für Kinder bauen „Der Falkenflitzer“ unter anderem eine aufregende Bretterrutsche und eine Hüpfburg auf.

Für ausreichend leckere Abwechslung sorgen die Alltagsbegleiter des DRK mit einem vielfältigen Buffet.