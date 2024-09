Featured

Feiern wie in Bayern: Lions Club Hamburg-Harburg Hafen lädt zum Oktoberfest

Vahrendorf – Nicht nur in München wird Oktoberfest gefeiert – auch in Harburg kommen die Freunde der Bayerischen Lebensart auf ihre Kosten: Der Lions Club Hamburg-Harburg Hafen feiert sam Sonnabend, 28. September sein diesjähriges Oktoberfest. Alle Freunde und Unterstützer des Clubs sind herzlich ins Restaurant Erhorns in Vahrendorf eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr.

Das Oktoberfest verspricht ein geselliges Beisammensein mit bayerischen Spezialitäten, erfrischenden Getränken und traditioneller Musik. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

„Wir freuen uns darauf, mit der Gemeinschaft zu feiern und gleichzeitig einen Beitrag zu unseren sozialen Projekten zu leisten“, sagt Uwe Schneider, Activity-Beauftragter des Lions Clubs Hamburg-Harburg Hafen. „Jeder Euro, der an diesem Abend gesammelt wird, fließt direkt in unsere Initiativen zur Unterstützung von bedürftigen Menschen in unserer Region.“

Das Restaurant Erhorns bietet eine gemütliche Atmosphäre, die perfekt für ein Oktoberfest geeignet ist. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wird es auch verschiedene Aktivitäten und Überraschungen geben. So konnte der Harburger Künstler Bernd Muss gewonnen werden, der einige seiner Kunstwerke an diesem Abend für den guten Zweck versteigern wird.

Schneider: „Wir laden alle ein, gemeinsam mit uns zu feiern und einen Beitrag zu einer guten Sache zu leisten.“