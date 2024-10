Featured

Oktoberfest der Hafen-Lions: Versteigerung bringt 700 Euro für den guten Zweck

Vahrendorf – Feiern wie in Bayern – zünftig und mit Wiesn-Atmosphäre: Das Oktoberfest des Lions Club Hamburg-Harburg Hafen war ein voller Erfolg. Rund 160 Gäste folgten der Einladung der Hafen Lions in das Restaurant Erhorns in Vahrendorf.

Der Saal erstrahlte in festlicher Dekoration, der mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde und eine authentische Wiesn-Atmosphäre schuf. „Die Besucher konnten sich auf ein reichhaltiges, zünftiges Menü freuen, das keine kulinarischen Wünsche offenließ. Das Löwenbräu-Oktoberfestbier floss in Strömen und sorgte für hervorragende Stimmung, die durch die herzliche Betreuung der Clubmitglieder noch verstärkt wurde“, sagte Uwe Schneider, Activity-Beauftragter des Lions Clubs Hamburg-Harburg Hafen.

Ein besonderes Highlight des Abends war die gut organisierte Versteigerung, die nicht nur für spannende Momente sorgte, sondern auch ein riesiger Erfolg war. Die zwei Original-Kunstwerke des Harburger Künstlers Bernd Muss brachten insgesamt 700 Euro für den guten Zweck ein. Ersteigert wurden die beiden Bilder von Carsten und Petra Hagemann.

Schon jetzt steht fest, das die Hafen-Lions auch im kommenden Jahr ein Oktoberfest veranstalten wollen.