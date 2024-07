Featured

Ferienpass 2024: Freie Plätze bei Segelkursen in den Sommerferien

Neuland - Die Segelvereinigung Sinstorf e.V. wird auch im Jahr 2024 wieder am Hamburger Ferienpass teilnehmen. Im Rahmen dieses Programms werden spannende Segelkurse für Kinder und Jugendliche auf dem malerischen Neuländer Baggersee im Süden Hamburgs angeboten.

Vom Montag, 12. August, bis Freitag, 16. August, erhalten Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren die Möglichkeit, das Segeln in Optimist-Jollen zu erlernen. Dieser Kurs bietet eine ideale Einführung in den Segelsport und richtet sich an junge Anfänger, die die Grundlagen des Segelns spielerisch entdecken möchten.

Für ältere Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren findet vom Montag, 19. August, bis Donnerstag, 22. August, ein Segelkurs in modernen Jollen statt.

Die Kurse beginnen täglich um 10 Uhr und enden gegen 16 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 130 Euro pro Kind und beinhaltet Mittagessen. Teilnehmer aus dem Bezirk erhalten einen rabattierten Beitrag von 110 Euro.

Voraussetzung für die Teilnahme ist das sichere Schwimmen, mindestens Schwimmabzeichen Bronze.

Für beide Aktionen gibt es noch einige freie Plätze. Anmeldung und weitere Informationen unter svgs-hamburg.de/fp

Außerhalb der Ferien bietet die Segelvereinigung donnerstags und samstags Jugendtraining an. Wer gerne segeln möchte, aber in den Ferien schon etwas anderes vorhat, kann einfach zum Training vorbeikommen.