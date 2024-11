Featured

Feuerkunst und Feuerwerk: 2500 Besucher beim Laternenfest der Alten Forst

Eißendorf – Ostfriesische Feuerkunst und Feuerwerkspektakel aus Harburg begeisterten am Mittwochabend rund 2500 Besucher beim bereits 15. Laternenfest an der Schule In der Alten Forst.

Ab 18 Uhr begann das große Spektakel auf dem Schulhof: Die über 700 Kinder der Grundschule und des Kindergartens mit ihren Eltern und Geschwistern trafen sich zum 15. Mal zum Laternenfest und wieder war die gesamte Schule feierlich rot illuminiert.

Mit fröhlicher Musik startete das Fest. Wer wollte, konnte sich mit einer kleinen Stärkung aus Wurst und Punsch einstimmen. Denn ab 18.45 Uhr ging es richtig los: zuerst verzauberte die Feuerkünstlerin Flora Ignis (Foto unten) Erwachsene und Kinder gleichermaßen und danach führten die Spielmannszüge vielen Gäste in einem großen Umzug durch Eißendorf. Wie immer war das Ende des imposanten Umzugs den Fackelträgern der 4. Klassen vorbehalten, die dies sichtlich genossen.

Wieder auf dem Schulhof angekommen erwartete alle Laternengänger das nächste Highlight: Der Himmel über der Schule wurde mit einem farbenfrohen Feuerwerk erleuchtet.

Zu verdanken ist dies Oliver Graetzer, der seit Jahren Feuerwerksfans aus nah und fern gleichermaßen mit erstklassigem Feuerwerk zum Jahreswechsel erfreut. Jetzt schon sehen sich Feuerwerksbegeisterte unter www.feuerwerk-harburg.de die Neuheiten des kommenden Silvesterfests an.

„Wir freuen uns riesig, dass viele Beteiligte ein besonderes Fest für unsere Kinder und Gäste organisiert haben. Feuershow und das Feuerwerk zum Abschluss sind natürlich der Hammer gewesen“, sagte Schulleiter Andreas Wiedemann.