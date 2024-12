Featured

Aussichtspunkt und Fitnessinsel: Der Park im Göhlbachtal wurde aufgewertet

Harburg – Die Aufwertungsmaßnahmen sind abgeschlossen: Das Göhlbachtal lädt mit neuer Fitnessinsel, Aussichtspunkt, Spazierwegen und Spielpunkten zum Bewegen, Spielen und Verweilen ein.

Mit der Fertigstellung der Fitnessinsel (Foto) und dem Aussichtspunkt am Lohmühlenteich (Bastion) ist ein umfangreiches Maßnahmenbündel zur Neugestaltung von Teilbereichen im Göhlbachtal fertiggestellt worden. Die Parkanlage bietet nun im östlichen Teil entlang erneuerter Wege attraktive Spots zum Spielen, Erholen und Bewegen.

Am vervollständigten Rundweg um den Lohmühlenteich lädt ein neuer Aussichtspunkt mit Blick auf den Teich und ein Ruheort mit Sitzstufen, Bänken und neuer Bepflanzung Spazierende zum Verweilen ein. Für mehr Bewegung und Fitness sorgt westlich vom großen Spielplatz eine neue Fitness-Station zum Training mit dem Eigengewicht.

In der ersten Jahreshälfte wurden bereits die Hauptzugänge vom Hastedtweg sowie der östliche Teil der Parkanlage aufgewertet. Dafür sind die Eingänge großzügiger gestaltet, Bänke umverteilt und das ehemalige Rosen-Rondel mit Stauden neu bepflanzt worden. Spaziergängerinnen und Spaziergänger können sich seither über die rundum erneuerten Wege in der östlichen Parkanlage freuen.

Der neue Spielpunkt am Hastedtplatz mit der markanten Eidechse ist der neue Anziehungspunkt für Familien mit kleinen Kindern. Er verbindet seit der Fertigstellung Elemente zum Balancieren, Klettern, Rutschen, Schaukeln und Buddeln.

Die Bepflanzung im Göhlbachtal wurde in den Randbereichen, am Kinderspielplatz und an der Bastion mit Sträuchern und Staudenbeeten ergänzt, die während der ganzen Vegetationsperiode hindurch blühen. In Teilbereichen wurde Kräuterrollrasen eingebracht, dieser wird seltener gemäht, blüht ebenfalls und bietet Nahrung für viele Insekten.