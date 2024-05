Featured

Flohmarkt Alte Forst: Noch gibt es einige freie Standplätze bei dem großen Event

Eißendorf – Seit über 20 Jahren ist der Flohmarkt an der Schule In der Alten Forst eine feste Größe für Flohmarktfans aus nah und fern. Organisiert wird dieses große Event mit in der Regel über 100 Flohmarktständen und viel Rahmenprogramm von den Eltern der dritten Klassen.

Und in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Am Sonnabend, 8. Juni, findet von 10 bis 16 Uhr der alljährliche Flohmarkt „Rund ums Kind“ auf dem Schulgelände der Alten Forst in Eißendorf statt.

Die gute Nachricht: Noch sind einige der beliebten Standplätze verfügbar. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter: flohmarktinderaltenforst@gmail.com anmelden. Die Standgebühr beträgt 15 Euro oder 10 Euro mit Kuchenspende.

Der Flohmarkt wird begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit Cafeteria, Grill- und Getränkestand. Die Kinder der dritten Klassen freuen sich, den Gästen Ihren Flohmarktbesuch mit bunten Tüten aus ihren Bauchläden zu versüßen.

Parallel zum Flohmarkt findet in den beiden Turnhallen der Schule das schulinterne Fußballturnier statt. Highlight wird die Siegerehrung mit Dino Hermann, dem Maskottchen des HSV, gegen 12 Uhr sein.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Eltern und Schüler fiebern bereits jetzt dem großen Ereignis entgegen und freuen sich auch dieses Jahr viele Gäste auf dem Schulgelände begrüßen zu können“, sagt Mitorganisatorin Wiebke Leßniak gegenüber harburg-aktuell.