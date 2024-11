Featured

Freude über 2000 Euro Preisgeld: Inklusions-Team vom HTB ausgezeichnet

Harburg – Jubel auf der Jahnhöhe: Die Inklusions-Fußballmannschaft des HTB, die Anfang 2023 von Ralf Schneidewind ins Leben gerufen wurde, ist am Mittwochabend vom Hamburger Flughafen mit dem Nachbarschaftspreis 2024 ausgezeichnet worden.

In der Kategorie Kultur & Sport belegte das Inklusionsteam vom Harburger Turnerbund den 1. Platz. „Das Inklusionsteam des Harburger Turnerbunds vereint Menschen mit und ohne Einschränkungen auf dem Fußballfeld. Jugendliche und junge Erwachsene trainieren hier regelmäßig und spielen mit Begeisterung Turniere im Norden“, so die Begründung der Jury.

Aus den Händen von Senatorin Melanie Leonhard nahmen Ralf Schneidewind und Raja Brülle, der ehrenamtliche Betreuer der Inklusions-Mannschaft, die Urkunde und den symbolischen Scheck über 2000 Euro Preisgeld entgegen. "Die Freude ist natürlich riesengroß. Mit dem Geld werden wir die Teinahme des Teams an Turnieren finanzieren", sagte Ralf Schneidewind am Donnerstag gegenüber harburg-aktuell. Unter anderem sind Reisen zu Turnieren in Polen und Schweden geplant.

Mit dem Nachbarschaftspreis unterstützt der Hamburger Flughafen ehrenamtliches Engagement in und um Hamburg. In diesem Jahr wurde der Preis an neun herausragende Initiativen verliehen, die mit Preisgeldern im Gesamtwert von 13.500 Euro in den Kategorien Gesellschaft & Soziales, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit & Umwelt ausgezeichnet wurden.