Friedhofsmobil ist ein voller Erfolg: Ab sofort fährt der Bus wöchentlich

Seevetal - Das Friedhofsmobil, das im Rahmen eines Pilotprojekts für den Bürgerbus gestartet wurde, ist ein voller Erfolg. Aufgrund der positiven Resonanz und der hohen Nachfrage wird das Angebot nicht nur fortgesetzt, sondern sogar bis Ende Juni ausgeweitet. Wer einsteigen möchte, meldet sich bitte spätestens einen Tag vorher bei der Gemeinde.

Seit dem 20. März steuert das innovative Friedhofsmobil die Friedhöfe in Seevetal an. Das Fahrzeug wird von engagierten Ehrenamtlichen gefahren, die jeden Donnerstag unterwegs sind, um ältere Menschen zu unterstützen. Sie freuen sich schon jetzt auf neue Mitfahrer.

„Unser Ziel ist es, älteren Menschen das Besuchen der Friedhöfe zu erleichtern, besonders für jene, die nicht mehr so mobil sind", erklärt Erich Schwentke von der Gemeinde Seevetal. Er arbeitet derzeit am Aufbau eines neuen Bürgerbusses, um das Mobilitätsangebot in der Gemeinde weiter zu verbessern.

Sicher ist: Das Pilotprojekt für den Bürgerbus, die Friedhofstour, wird schon mal mit großem Erfolg umgesetzt. Noch bis zu den Sommerferien können sich Senioren jeden Donnerstag bequem zum Friedhof fahren lassen. Die Termine sind: 8., 15., 22. Mai sowie 12., 19. und 26. Juni.

Wer Interesse hat, an der Friedhofstour teilzunehmen, meldet sich bitte spätestens einen Tag vorher bei der Gemeinde. Die Anmeldung ist telefonisch in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter 04105 55-3227.