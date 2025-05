Featured

Initiative Gedenken in Harburg: Mehrere Rundgänge zu den Stolpersteinen

Harburg – Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig mit den Namen von Harburgern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden, erzählen die Lebensgeschichte dieser Menschen und schärfen den Blick auf die NS-Vergangenheit vor Ort.

Nach der Winterpause gibt es nun wieder Stolperstein-Rundgänge: Am Sonnabend, 10. Mai, veranstaltet die Initiative Gedenken in Harburg wieder Stolperstein-Rundgänge zu einigen der 259 Stolpersteine, die in Harburg verlegt worden sind.

Die Rundgänge beginnen um 15 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz. Die Teilnehmer können sich für einen von drei vorbereiteten Rundgängen entscheiden. Dauer etwa eine Stunde.

Mitglieder der Initiative Gedenken in Harburg, welche die Schicksale der Opfer recherchiert haben, informieren Sie über deren Lebens- und Leidenszeit und verhelfen den Stolpersteinen zu neuem Glanz.

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.