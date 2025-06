Featured

Gegen das Vergessen: Zwei neue Stolpersteine in Meckelfeld verlegt

Meckelfeld - Zwei neue Stolpersteine für Seevetal: Am Montag wurden zwei neue Stolpersteine vor der Bücherei Seevetal in Meckelfeld verlegt. Sie erinnern an die Seevetaler Opfer des Nationalsozialismus, Martha Dölle und Adolf Wendt junior. Menschen aus der Gemeinde, deren Leben durch die Gewaltherrschaft der Nazis tragisch beendet wurden.

Verlegt wurden die Stolpersteine von Gunter Demnig. Der aus Berlin stammende Künstler schuf in den 1990er Jahren das Projekt, das an die zahlreichen Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Der Tag begann mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung, die vom Gymnasium Meckelfeld ausgerichtet wurde, dass auch die Patenschaft für die neuen Stolpersteine übernimmt.

„Mit dieser Aktion leisten wir einen würdigen Beitrag zum NS-Gedenken", betonte Schulleiter Olaf Lakämper. "In einer Zeit, in der die Erinnerung an die NS-Zeit manchmal in Frage gestellt wird, ist es umso wichtiger, sich aktiv mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. Nur so können wir sicherstellen, dass solche Gräueltaten nie wieder geschehen."