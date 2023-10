Gelungene Premiere im Museum: 250 Gäste bei Ausstellungseröffnung

Harburg – Bevor die neue Ausstellung LIGHT MY FIRE – MENSCH MACHT FEUER am heutigen Mittwoch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, stand am Dienstagabend die Premiere für geladene Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Kultur auf dem Programm.

Rund 250 Gäste folgten der Einladung, um bei Rotwein und Bretzeln die Ausstellung als erste in Augenschein zu nehmen. Um es vorwegzunehmen: Die neue Show rund um die Geschichte des Feuers kam gut bei den Besuchern an.

Eingestimmt auf den Abend wurden die Gäste mit zwei unterhaltsamen und informativen Reden: Museums-Direktor Rainer Maria Weiss und Dr. Björn Voss, der neue Direktor des Hamburger Planetariums, begeisterten mit ihren Vorträgen im Theatersaal.

„Diese Ausstellung geht weit über den chronologischen Aspekt der Entwicklung von Licht und Feuer hinaus. Deshalb ist das Wort Macht im Titel auch großgeschrieben“, sagte Rainer-Maria Weiss.

„Das Licht der Sterne – das archaischste Licht der Welt - bietet viele Ansatzpunkte, einen Kommentar zu „Mensch Macht Feuer“ zu geben“, betonte Björn Voss, der die Besucher mit seinem Vortrag über die Faszination des Sternenlichts auf eine Reise in weit entfernte Galaxien nahm.

Das war zugleich die perfekte Einstimmung auf die Ausstellung: „Ich bin megabegeistert. Die beiden Vorträge haben einen richtig heiß gemacht, auf das, was uns hier in der Ausstellung erwartet“, sagte etwa Martina Siebert von der Kulturwerkstatt Harburg.

Und die Besucher wurden nicht enttäuscht: „Diese Ausstellung ist ganz toll und spannend gemacht. Ein Besuch ist zu empfehlen“, sagte Michael Pahlke.

Die neue Ausstellung am Museumsplatz 2 öffnet am heutigen Mittwoch für die Besucher. Bis 28. April kommenden Jahres bleibt sie geöffnet. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. cb