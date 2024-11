Featured

Geschichten für die Ewigkeit: DRK-Hospiz startet Hörspiel-Projekt mit Gästen

Langenbek - Mit dem neuen Projekt "Geschichten für die Ewigkeit" bietet das DRK-Hospiz für Hamburg Süden seinen Gästen die Möglichkeit, persönliche Geschichten und besondere Erinnerungen für ihre Angehörigen als Hörspiel festzuhalten.

"Mit dem Projekt bieten wir unseren Hospizgästen die Gelegenheit, Erlebnisse, Lebenserfahrungen oder bedeutungsvolle Anekdoten zu erzählen", erklärt Ideengeberin Viktoria Ehlers. Dabei ist es den Gästen überlassen, worüber sie sprechen wollen: Einen letzten Gruß an die Enkelkinder, eine Weihnachtsgeschichte oder die Erinnerung an das Kennenlernen mit dem Lebenspartner. "Es ist aber kein Podcast, indem wir die Gäste quasi interviewen", sagt Ehlers, die ansonsten für die Spenden im Harburger DRK verantwortlich ist. "Wir lassen die Gäste ihre Geschichten erzählen, sorgen aber für professionelle Aufnahmen, unterstützen sie."

So übernimmt ein Team der Harburger Digitalagentur Medienfritzen die professionelle Bearbeitung der Aufnahmen. Störende Hintergrundgeräusche oder lange Pausen etwa werden so herausgefiltert. Aber: Die Stimmen der Erzählenden bleiben unverfälscht, um ihren Charakter und ihre persönliche Note zu bewahren. Auf Wunsch können auch Dialoge mit Familienmitgliedern in die Aufnahmen integriert werden, um diese Erinnerungen lebendig und greifbar zu machen.

Lara-Joy Köhler vom Hospiz ergänzt: "Das Projekt bietet den Angehörigen eine kostbare Möglichkeit, die Stimme ihrer Liebsten zu bewahren und ihnen ein wertvolles Erinnerungsstück zu schenken. Gerade in schweren Zeiten können diese Aufnahmen Trost und Nähe spenden."

Die fertigen Aufnahmen werden den Angehörigen über einen privaten Link auf der Webseite des DRK-Harburg zur Verfügung gestellt. Das Team des Hospiz Harburg sieht in "Geschichten für die Ewigkeit" eine berührende Ergänzung zur individuellen Betreuung der Gäste.

Finanziert werden Equipment, Dienstleister und ähnliches für die "Geschichten für die Ewigkeit" insbesondere über Spenden, etwa im Rahmen der Wunscherfüllung des Hospizes. Für weitere Informationen, Fragen oder zur Unterstützung des Projekts stehen die Mitarbeitenden des Hospizes gerne zur Verfügung. Wer das Projekt mit Spenden unterstützen möchte: http://www.drk-hrburg.hamburg/spenden