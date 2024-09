Featured

Glücksrad, Eis und Kinderschminken: DRK-Hospiz feiert Sommerfest

Langenbek – Glücksrad, Eis und Kinderschminken: Am Sonnabend, 7. September, zeigt sich das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden noch bunter als sonst: pünktlich vor Beginn des Herbsts feiert das Haus am Blättnering 18 in Langenbek sein jährliches Sommerfest unter dem Motto "Wir sind bunt". Gefeiert wird von 12.30 bis 16.30 Uhr.

Eingeladen sind neben den Angehörigen und Familien der Gäste auch alle Förderer und Freunde der Einrichtungen, Nachbarn und Interessierte. Das Team des Hospizes gibt Einblicke in die Arbeit des Hauses und bietet Führungen an. Im Raum der Stille gibt es eine Andacht mit Seelsorgerin Hella Lemke.

Das Team vom DRK-Hospiz für Hamburgs Süden um Leiterin Britta True bietet dafür einiges auf: Würstchen vom Grill, Pizza aus dem Steinofen und natürlich ein reichhaltiges Kuchenbuffet und Waffeln erwarten die Besucher und Besucherinnen. Kinder können das Glücksrad drehen, ein Eis essen, das Kinderschminken ausprobieren und mit den Clowns Blumina und Lucky in Kontakt gehen. Mit Chance findet sich eine Gelegenheit zu einem Plausch mit Hospiz-Schirmherrin Bettina Tietjen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Koch mit i-Punkt" und der Chor "Frauen pur" unter der Leitung von Gloria Thom, Peter Cienia ist mit seinem Akkordeon dabei. Eröffnet wird das Fest von der Schirmherrin persönlich. Unterstützt wird sie dabei von vielen Kindern der DRK-Kita Kita Janusz-Korczak-Haus und der Ganztagsbetreuung des DRK in der Schule Scheeßeler Kehre.

Das "Hospiz für Hamburgs Süden" bietet Platz für zwölf Gäste in ihrer letzten Lebensphase. Der Aufenthalt ist für die Gäste kostenlos. Einen Teil der laufenden Kosten aber muss der Harburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes aus Spenden finanzieren.

Schirmherrin Bettina Tietjen und das Hospiz-Kuratorium haben daher bereits 2014 den Freundeskreis zur Unterstützung des Harburger Hospizes ins Leben gerufen. Seitdem werden stets neue Freunde und Partner gesucht. "Wie überall im Leben gilt auch hier: Ohne Freunde geht es nicht", sagt Bettina Tietjen. "Das Schöne ist, dass man schon ab zehn Euro im Monat dabei sein kann. Unterstützen auch Sie das Hospiz für Hamburgs Süden und werden Sie Mitglied im Freundeskreis".