Goldener Oktober: Tage verabschieden sich mit tollen Sonnenuntergängen

Harburg – Der Goldene Oktober zeigt sich in diesen Tagen von seiner schönsten Seite. Bei milden Temperaturen und viel Sonnenschein, macht es endlich wieder Spaß, draußen zu sein. Außerdem werden wir derzeit mit spektakulären Sonnenuntergängen verwöhnt. Unser Foto entstand Donnerstagabend an der Appelbütteler Straße in Richtung Ehestorf.

Auch am heutigen Freitag lacht die Sonne bei Höchsttemperaturen von 17 Grad den ganzen Tag vom Himmel, bis sie am Abend um 18.42 Uhr spektakulär hinter dem Horizont verschwindet.

Am Sonnabend kann es bei 14 Grad zu leichten Regenschauern kommen, am Sonntag kommt der Goldene Herbst noch einmal zurück. Bei 15 Grad scheint die Sonne den ganzen Tag lang. (cb)