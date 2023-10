Großübung in Hanstedt: Feuerwehr Lüchow-Dannenberg probt den Ernstfall

Hanstedt – Um auf den Ernstfall gut vorbereitet zu sein, veranstalten die Feuerwehren regelmäßig Großübungen. Dabei werden die Szenarien auch über die Grenzen der Landkreise hinaus auf die Probe gestellt. So auch am Sonnabend in Hanstedt: Die 1. Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Lüchow-Dannenberg rückte in den Landkreis Harburg aus.

Hier hatten Harburgs Kreisbereitschaftsführer Stephan Schick und sein Team in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Hanstedt zwei anspruchsvolle Übungsszenarien ausgearbeitet.

Im ersten Teil mussten die Retter ihr Können bei einem fingierten Waldbrand auf die Probe stellen. Um eine Ausbreitung des Feuers auf die Heidefläche zu verhindern, sollten die nachgeforderten Kräfte aus Lüchow-Dannenberg eine 500 Meter lange Riegelstellung am nördlichen Waldranderrichten.

Auch der zweite Teil war anspruchsvoll: Bei Schweißarbeiten ist ein Feuer in einer Halle im Gewerbegebiet an der Harburger Straße ausgebrochen. Fünf Personen konnten die betroffene Halle nicht mehr verlassen und sind vermisst. Aufgrund der starken Trockenheit droht ein Übergreifen des Feuers auf den direkt an das Gewerbegebiet angrenzenden Wald.

Harburgs Kreisbereitschaftsführer Stephan Schick zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Großübung. „Alle Übungsziele wurden erreicht. Die Kreisbereitschaft aus Lüchow-Dannenberg hat trotz der widrigen Wetterbedingungen eine vorbildliche Moral und sehr guten Zusammenhalt bewiesen“, so Schick. Beobachtet wurde die Übung zudem vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Torsten Lorenzen und dem stellvertretenden Abschnittsleiter Elbe, Michael Bulst. cb