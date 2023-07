Unter den Top 3: Gute Note wegen guter Noten für das Gymnasium Heisenberg

Heimfeld - Ein gutes Zeugnis von der Schulbehörde bekam das Gymnasium-Heisenberg. Die Schule an der Triftstraße gehört zu den Top 3 bei den Abi-Noten in Hamburg.

Der Notendurchschnitt am Heisenberg lag bei der Note 1,98. Besser waren nur das Christianeum in Othmarschen mit einem Schnitt von 1,89 und die staatliche Gymnasien Gelehrtenschule des Johanneums in Winterhude mit einem Schnitt von 1,88.

Ob das gute Abschneiden des Heisenberg Gymnasiums an den guten Lehrern oder an den guten Schüler lag oder ob es eine Gemengelage war, bleibt ein Geheimnis. zv