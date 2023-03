Hamburg räumt auf gestartet: Viele Aktionen in Harburg laden zum Mitmachen ein

Harburg – Am heutigen Freitag startet Deutschlands größte Stadtputzaktion "Hamburg räumt auf!", die bis zum 5. März laufen wird. Bislang haben sich rund 1.250 Initiativen mit über 70.000 Freiwilligen zum großen Frühjahrsputz angemeldet. Die Hamburger Stadtreinigung stellt den Freiwilligen Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und kümmert sich um die umweltgerechte Verwertung des gesammelten Abfalls.

Auch im Hamburger Süden gibt es viele Aktionen, bei der die Bewohner Harburgs für Sauberkeit in ihrem Viertel sorgen können.

Harburg Marketing: Am Freitag, 3. März, veranstaltet der Harburg Marketing e. V. die regionale Aktion „Harburg räumt auf“. Mithilfe dieses Projektes werden alle Harburger dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Harburg Marketing e.V. den schönen Harburger Bezirk sauber zu halten. Der erste Treffpunkt für alle Freiwilligen ist am um 11 Uhr auf dem Harburger Kanalplatz. Von dort aus wird die Putzaktion durch den Harburger Binnenhafen gestartet.

Um 16 Uhr treffen sich alle Freiwilligen am Harburger Marktplatz. Dort startet die Putzaktion in der Harburger City. Als Dankeschön gibt es eine kleine Stärkung zum Abschluss.

„Plogging“ in Wilhelmsburg: Im Wilhelmsburger Inselpark treffen sich am Sonntag, den 5. März 2023 um 11.00 Uhr umwelt- und sportbegeisterte Hamburger zu einer ganz besonderen Veranstaltung, dem „Plogging“-Event, also die Kombination aus Müllsammeln und Jogging.

CDU-Ortsverband: Zum 19. Mal beteiligt sich auch der CDU- Ortsverband Harburg Mitte an der Aktion. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 26. Februar, um 14 Uhr vor dem Harburger Rathaus. Rund um das Rathaus die Plätze, sollen die Beete und Straßenränder von Müll befreit werden.

TuS Fleestedt: Die Jedermänner vom TuS Fleestedt laden am Sonnabend, 25. Februar, zum Müllsammeln ein. Los geht es um 9 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrum Seevetal am Mühlenweg. Wer eine Warnweste und Arbeitshandschuhe hat, sollte sie mitbringen, Greifzangen, Eimer und Müllsäcke für alle Teilnehmer sind vorhanden.

Sauberglück: Unter dem Motto „Sammle mit uns Müll und finde dein Sauberglück“ veranstaltet die Initiative „Plastich e.V.“ am Samstag, 4. März, einen Cleanup in Wilstorf. Von 13 bis 16 Uhr gibt es am Trelder Weg in Wilstorf einen Ausleihstand für Zangen, Handschuhe und Eimer. Der Verein Initiative Plastich und das Stadtteilbüro „Wir in Wilstorf“ laden gemeinsam zum Sammeln von Müll ein.

Marmstorfer Jäger: Am Sonntag, 26. Februar, freuen sich die Marmstorfer Jäger über viele fleißige Helfer für ein sauberes Marmstorf. Treffen ist um 12 Uhr auf dem Meinshof, Appelbütteler Weg 8, zur Ausgabe von Müllsäcken und Handschuhen. Im Anschluss der Aktion werden sich die Jäger bei den Helfern mit einem kleinen Imbiss bedanken. (cb)