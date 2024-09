Featured

Hamburger Hospizwoche: Filmabend des DRK in der Fischhalle

Harburg - Wenn der Herbst kommt, ist Kino-Zeit. Auch das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden läutet die buntgefärbte Jahreszeit traditionell zur Hamburger Hospizwoche wieder mit einem Filmabend ein - gemeinsam mit dem Kirchenkreis Hamburg-Ost. Im Gezeigt wird der prämierte Film "Herbert". Am Mittwoch, 9. Oktober, ab 18 Uhr in der Fischhalle im Harburger Hafen. Der Eintritt ist kostenlos.

Beim Filmabend in der Fischhalle Harburg geht es dieses Jahr um "Herbert". Ein berührender Film über einen Geldeintreiber und ehemaligen Boxer, der nach der Diagnose der tödlichen Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) versucht, sich mit seiner Tochter zu versöhnen - während er lernen muss, mit Einschränkungen, Krämpfen und einem Rollstuhl zu leben. Schauspieler Peter Kurth wurde für seine Verkörperung des Herbert mit dem Preis für die "Beste männliche Hauptrolle" des Deutschen Filmpreises ausgezeichnet.

Bei ALS kommt es zu einer fortschreitenden und irreversiblen Schädigung der Nervenzellen (Neuronen), die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind. Bekannt wurde die Erkrankung durch den britischen Astrophysiker Stephen Hawking, der unter einer sehr langsam fortschreitenden Variante litt. Auch im DRK-Hospiz werden ALS-Patienten aufgenommen.

Im Anschluss an den Film stehen die mit dieser Erkrankung erfahrenen Ansprechpartnerinnen des Hospizes, Vera Müller-Wallbaum, Pflegedienstleiterin, und Hella Lemke, Seelsorgerin im Hospiz, für einen Austausch und Gespräche vor Ort zur Verfügung. Die Fischhalle am Kanalplatz 16 öffnet ab 17 Uhr. Anmeldungen zum Filmabend an Viktoria Ehlers: v.ehlers@drk-harburg.hamburg oder unter Telefon 040 76609266.