Featured

Hamburger Vorlese-Wettbewerb: IKG-Schülerin unter den besten Teilnehmern

Harburg – Großer Erfolg für eine Harburger Schülerin beim Hamburger Vorlesewettbewerb: Leyla aus der Klasse 6a vom Immanuel-Kant-Gymnasium entführte ihre Zuhörer im Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs in die Welt des Gamings

„Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, erzählt Leyla, kurz bevor der Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs 2024 beginnt. Über 11.000 Sechstklässler haben in diesem Jahr im Hamburg zunächst in Klassen-, dann in Schul- und anschließend in Bezirkswettbewerben teilgenommen.

Übrig geblieben davon sind 11 (!) Schüler, die am Dienstag in der Zentralbibliothek Hamburg zunächst einen eigenen Text und dann einen Fremdtext lesen und Leyla ist eine von ihnen. Sie hat sich für den Roman „Die verborgenen Portale“ aus der Reihe „Gefangen im Game“ von Dustin Brady entschieden.

Engagiert und mitreißend gestaltet sie ihren Lesevortrag und ist gespannt, welcher Fremdtext sie erwartet. Nachdem alle Teilnehmer zunächst ihren eigenen Text präsentiert haben, soll nun jeweils ein Abschnitt aus dem Jugendroman „Neue Heimat 1404“ von Frauke Angel vorgelesen werden.

Der schwierige Text, vor allem aufgrund eines berlinernden Hausmeisters, fällt vielen Teilnehmenden nicht leicht und auch Leyla ist besorgt, meistert ihre Textstelle aber gewohnt souverän. Nach etwa eineinhalbstündiger Lesezeit zieht die Jury sich zur Beratung zurück.

Anna aus dem Bezirk Altona gewinnt den Wettbewerb und fährt zum Bundesentscheid nach Berlin. „Enttäuscht bin ich nicht. Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt, mit meiner Familie ein Eis essen zu gehen“, grinst Leyla nach der Siegerehrung.