Featured

Harburg Christmas Lights: festliches Feuerwerk krönt den Weihnachtsmarkt

Harburg – Der Harburger Weihnachtsmarkt lädt am kommenden Wochenende zu einem stimmungsvollen Programm ein, das die Herzen von Groß und Klein höherschlagen lässt. Von Freitag, 20. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember, erwarten Besucher zahlreiche Attraktionen.

Weihnachtsbastelwerkstatt für Kinder: Kreativität steht hier im Mittelpunkt, wenn kleine Hände Weihnachtsschmuck und Geschenke basteln.

Musikalische Höhepunkte: Die Harburger Kantorei und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Fischbek sorgen für festliche Klänge.

Harburger Adventskalender für Kinder: Jeden Tag eine neue Überraschung, Spannung und Freude sind garantiert.

Die Turmbläser aus den Rathausfenstern: Traditionelle Weihnachtsmelodien sorgen für magische Momente auf dem Harburger Rathausplatz

Kunst hautnah erleben: Der Hamburger Stadtmaler Ralf Schwinge präsentiert ein künstlerisches Mitmachprogramm für Kinder.

Eine kurze Weihnachtspause und ein glanzvolles Finale: Vom 24. bis 26. Dezember gönnt sich der Harburger Weihnachtsmarkt eine kurze Pause. Doch schon ab dem 27. Dezember öffnet er wieder seine Tore und lockt bis zum 29. Dezember mit weiteren Highlights.

Harburg Christmas Lights: Ein Highlight der besonderen Art erwartet die Besucher am Sonnabend, 28. Dezember um 18 Uhr. Vom Dach der Harburg Arcaden entfaltet sich ein spektakuläres Feuerwerk, das den Himmel in festlichen Farben erstrahlen lässt. Dieses unvergessliche Erlebnis ist der Höhepunkt der Weihnachtszeit in Harburg.

Am 29. Dezember heißt es dann Abschied nehmen. Der Harburger Weihnachtsmarkt verabschiedet sich mit einem stimmungsvollen Abend und freut sich schon jetzt auf das kommende Jahr.