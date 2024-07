Featured

Harburg feiert Vielfalt: Sonnabend kehrt das Fest auf den Rathausplatz zurück

Harburg – Das Fest „Harburg feiert Vielfalt“ kehrt in diesem Jahr zurück auf den Harburger Rathausplatz. Einige Jahre hatte es im Rahmen von Sommer im Park an der Freilichtbühne im Stadtparkt stattgefunden – nun kommt es zurück an seinem Ursprungsort, wo es ab 2016 gefeiert wurde. Der Eintritt zum Fest ist kostenlos.

Am Sonnabend, 6. Juli, präsentieren sich von 12 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz rund 40 Initiativen, Vereine und Institutionen mit ihren Angeboten für verschiedenste Altersgruppen. Es gibt Aktionen zum Mitmachen, Kinderschminken und kleine Aufgaben für den Stempel-Lauf für die Jüngeren sowie Informationen, Beratung und Unterhaltsames für Erwachsene.

Das vielfältige Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Poesie, übersetzt in deutsche Gebärdensprache, sowie die Verleihung des SiKo-Preises rundet das gemeinsame Fest ab.

Der Preis in Höhe von 1000 Euro wird jährlich für besonderen persönlichen Einsatz im Bereich Sicherheit und Sauberkeit im Bezirk Harburg vergeben. Insgesamt sind 11 Bewerbungen eingegangen, die Preisverleihung erfolgt gegen 12.45 Uhr auf der Bühne.

Würstchen, Waffeln, Kaffee/Tee und Kuchen gibt es gegen Spende. Bei erwarteten sommerlichen Temperaturen ist auch für kostenloses Trinkwasser gesorgt. Wer eine Trinkflasche dabei hat, spart sich auch den Becherpfand.