Harburg hat Platz für Sport: Erster Erlebnissonntag lockte viele Menschen in die City

Harburg – Unter dem Motto „Harburg hat Platz für Sport“ fand am Sonntag der erste Erlebnissonntag mit Ladenöffnung in diesem Jahr statt. Bei herrlichem Frühlingswetter strömten tausende Besucher in die City, um zu Shoppen, zu Bummeln oder die Sportangebote zu nutzen. Nach Schätzung des Harburg Marketings kamen rund 40.000 Besucher in die Harburger Innenstadt.

Ein Highlight war der knapp zehn Meter hohe Kletterturm in der Fußgängerzone Lüneburger Straße. Mehr als 100 Personen versuchten – natürlich gesichert und mit Helm - den Turm hinaufzuklettern.

Das Angebot war ebenso kostenlos, wie der Minigolf-Parcours und die Basketball-Anlage, die am Sonntag auf dem Rathausplatz aufgebaut waren. Hier vergnügten sich vor allem Familien mit kleineren Kindern.

Die Besucher hatten nicht nur die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sondern auch die Innenstadt auf spielerische Weise zu entdecken, beispielsweise mit dem innovativen intergalaktischen Hörspaziergang – ein perfekter Auftakt für die sportlichen Frühjahrsvorsätze.

Für die Stärkung zwischendurch sorgten die Mitglieder vom Lions-Club Hamburg-Harburg Hafen: Sie grillten in der Fußgängerzone Würstchen für den guten Zweck.

Neben den sportlichen Aktivitäten sorgten zahlreiche Osteraktionen für frühlingshafte Stimmung. Zwei Osterhasen-Walking-Acts verteilten 200 Tulpen vom Harburger Wochenmarkt sowie Schokolade an die Besucher Im Phoenix-Center motivierte die Fitness-Hasenparade zum Mitmachen.

Im Pop-Up-Store im Phoenix-Center stellten Ralf Schwinge und Niels Kreller die neuen Harburg-Medaillen vor. Die Harburg Info sorgte mit Glitzertattoos für leuchtende Kinderaugen. Auch in den Fachmärkten Roller, Poco, Mömax, Kabs und Fressnapf drehte sich alles um das Thema Sport und Gesundheit.

Gut besucht war auch der Planet-Harburg: Die Dependance des Harburger Museums öffnete natürlich auch ihre Türen. Am Abend wurde das Ex-Karstadt Gebäude zum Kino: Zum Start des neuen Kinos – weitere Infos mit einem Klick hier - wurde der Film "Lindenberg! Mach dein Ding", die Filmographie des legendären Deutschrockers Udo Lindenberg, gezeigt.

Enttäuschte Gesichter gab es vor den beiden Eingängen der Harburg Arcaden, die an diesem Shopping-Sonntag geschlossen blieben. Geöffnet war nur die Apotheke.

Dafür gab es beim Marktkauf-Center eine positive Überraschung: Entgegen der Ankündigung, beim ersten Erlebnissonntag nicht dabei zu sein, öffnete das Center an der Seevepassage seine Tore. Natürlich durfte dann auch Entertainer Peter Sebastian mit seinem Team nicht fehlen: Beim lustigen „Eier-Dart“ konnten die Teilnehmer viele Preise gewinnen.

Ausblick: "Harburg hat Platz für Vielfalt!" Nach dem gelungenen Start in den Frühling steht bereits das nächste Highlight bevor: Am 6. Juli findet die nächste große Veranstaltung mit Sonntagsöffnung unter dem Motto "Harburg hat Platz für Vielfalt!" statt.