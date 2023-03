Harburg räumt auf: Gute Beteiligung bei Aktion vom Harburg Marketing

Harburg – Der Frühling kann kommen: Mit vielen freiwilligen Helfern hat das Harburg Marketing am Freitag bei der Aktion Hamburg räumt auf mitgemacht. In diesem Jahr wurde neben der Harburger City erstmals auch der Harburger Binnenhafen vom Müll und Unrat befreit.

Und die Premiere der Aufräumaktion im Binnenhafen war ein voller Erfolg: knapp 30 Personen sammelten gut zwei Stunden in den Grünanlagen rund um den Kanalplatz und Lotsekai Abfall ein. „Bereits am Morgen haben wir den Rekord mit 20 Säcken Müll vom Vorjahr in der City geknackt“, freute sich Louisa Knipschild vom Harburg Marketing.

In diesem Jahr war zum ersten Mal auch der „Lademeister“ im Einsatz: Mit dem neuen, innovativen CargoBike wurden die gefüllten Müllsäcke im Anschluss in die Harburger City gebracht, wo die Stadtreinigung diese entsorgt. Das E-Transportfahrrad wurde vom Bezirksamt angeschafft, um dieses wie berichtet an Interessierte zu verleihen und einen innovativen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten.

Am Nachmittag wurde in der Harburger City rund um den Sand „klar Schiff“ gemacht. Mit dabei waren auch viele Freiwillige Helfer der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Für den freiwilligen Einsatz aller Teilnehmer gab es zum Ende mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude als kleines Dankeschön eine Stärkung aus der Harburger Gastronomie und Gewinne für das erfolgreichste Sammel-Team. cb