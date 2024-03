Harburg räumt auf: Jetzt noch schnell für die Aktion am Freitag Anmelden

Harburg – Nur noch wenige Tage, dann wird aufgeräumt: Am Freitag, 8. März, lädt der Harburg Marketing e.V. zur regionalen Initiative „Harburg räumt auf“ ein. Ziel dieses Projekts ist es, alle Bewohner, Unternehmen und Initiativen Harburgs zu mobilisieren, gemeinsam den schönen Bezirk sauber zu halten.

Als Dank für den freiwilligen Einsatz aller Teilnehmer erwartet diese eine Stärkung aus der lokalen Harburger Gastronomie sowie Gewinne für das erfolgreichste Sammel-Team.

Freundlich unterstützt wird das Projekt durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude, die Sicherheitskonferenz Harburg und durch Mittel des Verfügungsfonds der steg Hamburg mbH.

Neben Schulen, Kindergärten und Harburger Unternehmen haben sich auch Privatpersonen zu der Aktion angemeldet. Mit dabei sind beispielsweise die Marmstorfer Jäger, das Privathotel Lindtner, die Bureau Veritas German Holding GmbH, Kunz Hörsysteme, die Kita Rathausspatzen und der Schlagersänger Peter Sebastian.

Mit bisher 65 Anmeldungen wurde bereits ein neuer Rekord erreicht. Und die Frist ist noch nicht vorbei – bis morgen, 6. März, ist die Anmeldung möglich.

Jeder hat die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen und sich mit Kollegen, Freunden, Familienmitgliedern, Mitschülern oder Kommilitonen als Team anzumelden. Das Team, das am Ende die meisten Säcke gefüllt hat, erhält großartige Preise aus dem Sortiment der Harburg Info.

Am Freitag gibt es für die Teilnehmer zwei Treffpunkte, um mitzumachen: Um 11 Uhr startet eine Gruppe im Binnenhafen am Kanalplatz, ab 16 Uhr wird rund um den Sand in der Harburger City aufgeräumt.

Die Teams können sich über verschiedene Kanäle anmelden: Online unter folgendem Link: https://qrfy.com/r/ZIfDIQt1Es, Telefonisch: 040 32 00 46 96, per E-Mail: info@harburg-marketing.de oder Persönlich in der Harburg Info in der Hölertwiete: montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr.