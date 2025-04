Featured

Harburg wird zur Filmkulisse: Zwei Filmteams geben sich die Klappe in die Hand

Harburg – Harburg wird derzeit zur Filmkulisse: Gleich zwei Filmteams geben sich derzeit die Klappe in die Hand. Im Harburger Rathaus wird derzeit für die ARD-Serie „Die Kanzlei“ gedreht. Der große Sitzungssaal wird für einige Tage zum Gerichtssaal. Noch bis Mittwochabend wird dort mit Starbesetzung gefilmt (Foto unten).

Auch der Deich der Süderelbe dient als Filmkulisse. Am Elbstrand am Finkenrieker Hauptdeich spielen sich skurrile Szenen ab: Ein älterer Herr, der in einem Krankenhausbett in der Elbe liegt, ruft nach einem jüngeren Johannis. Die beiden umarmen sich später am Deich, und der ältere Herr wirkt verwirrt.

Diese Szenen gehören zur ZDF-Krimireihe "Notruf Hafenkante", die häufig stilistische Mittel nutzt, um ihre Fälle zu erzählen. Bis November werden in Hamburg 24 neue Folgen der 20. Staffel gedreht, die den Alltag der Streifenpolizisten des fiktiven Polizeikommissariats 21 und der Notärzte des Elbkrankenhauses zeigen. Die Serie verbindet polizeiliche und medizinische Fälle und erzählt spannende Geschichten. Die Hauptdarsteller wie Sanna Englund und Matthias Schloo waren am Dienstag nicht vor Ort, aber am kommenden Montag wird erneut gedreht.

Der Harburger Rathausplatz verwandelt sich in ein Filmdorf mit zahlreichen Fahrzeugen und Equipment. Gedreht wird auch für die ARD-Serie "Die Kanzlei". Der Sitzungssaal wird zum Gerichtssaal, und Stars wie Herbert Knaup und Sabine Postel wurden am Set gesichtet. Am Mittwoch wird erneut gedreht.

Zum Inhalt des Films "Weites Land" ist wenig bekannt. Die Kanzlei verschlägt es an die Ostseeküste, wo sie nach einem Unfall der Bäuerin den Hof betreiben, und einen Familienstreit schlichten müssen, der im Harburger Rathaus endet. Die Ausstrahlung ist ebenfalls für 2026 geplant.