Harburg: Zuzug verändert die Bevölkerungsstruktur im Bezirk

Harburg - 3,4 Prozent Bevölkerungswachstum in einem Jahr musste der Bezirk Harburg von 2021 auf 2022 verkraften. Die Zahl der gemeldeten Einwohner stieg von 170.482auf 174.369. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage von André Trepoll (CDU) hervor. Was der Bürgerschaftsabgeordnete bemängelt: "Die soziale Infrastruktur wie Wohnraum, Kita, Schulen, Sport und Ärzte wächst nicht in gleichem Maße mit."

Ein nicht unerheblicher Teil des Bevölkerungszuwachses, auch das geht aus der Antwort des Senats hervor, ist durch Migration begründet. So nahm der Teil der Bevölkerung, der in Deutschland geboren wurde und im Bezirk Harburg lebt, innerhalb eines Jahres um 526 Personen ab. Gleichzeitig stieg im selben Zeitraum die Zahl der Bewohner im Bezirk, die in anderen EU-Ländern geboren wurden, um 106 Personen und die der Menschen, die außerhalb der EU geboren um 4.293. Laut Trepoll sei die Entwicklung "sicherlich auch eine Folge des gegenwärtigen Flüchtlingszustroms". Ein nicht unerheblicher Teil dürfte aus der Ukraine stammen.

Im Bezirk Harburg leben damit erstmals mehr Menschen mit Migrationshintergrund als ohne. Der Anteil stieg innerhalb eines Jahres von 49,1 auf 51,1 Prozent. zv