Zufriedene Gesichter beim Harburger Binnenhafenfest: Der Sonnabend in Bildern

Harburg – Gechillte Gäste und zufriedene Veranstalter: Bei bestem Sommerwetter zeigte sich das Harburger Binnenhafenfest am Sonnabend von seiner besten Seite: Vom Wasser wehte eine frische Brise von oben lachte die Sonne. Es war gut was los aber trotzdem nicht überlaufen. Die Stimmung war gut und unangenehme Situationen blieben aus. An den Ständen gab es keine langen Wartezeiten, es ging immer flott bei den Bestellungen.

Die Einlaufparade fing dieses Jahr etwas später an. Die Moderation war Dank der neu aufgestellten Lautsprecher rund ums Hafenbecken überall gut zu hören. Bei der Eröffnung des Festes auf der Bühne war auch Harburgs stellvertretender Bezirksamtsleiter Christian Queckenstedt dabei.

Zufrieden war auch Martina Siebert aus dem Orga-Team: „Das Bühnenprogramm ist bei den Besuchern gut angekommen und sehr abwechslungsreich. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten lief hervorragend. Gut angenommen wurde auch der mobile Sonnencreme-Service“, sagte sie gegenüber harburg-aktuell.

Am heutigen Sonntag heißt es wieder Leinen los! Den ganzen Tag gibt es noch einmal ein volles Programm mit vielen Highlights im Harburger Binnenhafen.

Unsere schönsten Fotos vom Sonnabend: