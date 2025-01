Featured

Harburger Hallencup: 10.000 Euro Spenden nach vier Tagen Budenzauber in der Kersche

Harburg – Am zweiten Wochenende des Harburger Hallencups stimmte einfach alles: Viele Tore, großartige Spenden und ein gefeiertes Einlage-Spiel der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese.

Zum 39. Mal organisierten Harburgs Fußball-Urgesteine um Manfred von Soosten Harburgs größtes Wohltätigkeitsturnier in der Sporthalle Kerschensteiner Straße. Und auch das zweite Wochenende war gespickt mit vielen Highlights.

Insgesamt kamen an den beiden Tagen rund 700 Zuschauer in die Kersche. Durch Spenden und Antrittsgelder kamen an den beiden Wochenenden wieder mehr als 10.000 Euro zusammen, die demnächst an eine der Einrichtungen an der Elfenwiese und ans DRK-Hospiz übergeben werden.

Besonders eindrucksvoll war die Spende der Firma Trinet in Finkenwerder: Die Mitarbeiter des Aluminium-Herstellers sammelten 1000 Euro für das Turnier. Der symbolische Scheck wurde am Sonntag vom Betriebsratsvorsitzenden Werner Brinkmann an die Organisatoren übergeben.

Das Turnier der Super-Senioren am Sonnabend wurde von der SG Moorburger TSV/FTSV Altenwerder/Viktoria Harburg gewonnen. Einigkeit Wilhelmsburg/ SC Hamm und die SG GrünWeiß Harburg/FSV Harburg-Rönneburg landeten auf den Plätzen 2 und 3.

Sieger der Herzen war die Inklusionsmannschaft vom HTB, in der viele ehemalige Schüler der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese spielen.

Das Turnier der Alten Herren wurde vom Harburger SC gewonnen. Zweiter wurde FTSV Altenwerder, auf dem 3. Platz landete Zonguldakspor.

Am Sonntag war zum ersten Mal Walking-Football angesagt: Vier Mannschaften waren erschienen, kurzfristig hat am Sonntag noch die SG FTSV Altenwerder /FC Süderelbe abgesagt.

Die Walking-Football-Premiere wurde vom Moorburger TSV gewonnen. Zweiter wurde der Tus Fleestedt, den 3. Platz belegte der Hamburger SV.

Nach dem Turnier der Senioren hatten die Schüler-Mannschaften ihren großen Auftritt: Das Einlagespiel der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese. Beide Mannschaften wurden bereits beim Einlaufen frenetisch begrüßt (Foto unten). Nach einem spannenden Spiel lautete der Endstand 5:3 für den Nymphenweg.

Die Siegerehrung wurde durch den HFV-Präsidenten Christian Okun und der Schirmherrin des Turniers, Birgit Stöver, von der CDU durchgeführt. Und auch in diesem Jahr gab es für die Teilnehmer viele schöne Sach-Preise vom Harburger Handelshof in der Nartenstraße.