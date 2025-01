Featured

Harburger Hallencup: Sonnabend startet Harburgs größtes Wohltätigkeits-Turnier

Harburg – Es geht wieder los: Harburgs größtes Fußball-Wohltätigkeits-Turnier ist das erste sportliche Highlight des neuen Jahres. Vier Tage Fußball satt: An zwei Wochenenden im Januar wird zum 39. Mal in der Sporthalle Kerschensteiner Straße der Harburger Hallencup zugunsten der Einrichtungen an der Elfenwiese veranstaltet.

Seit 1987 haben Harburgs Fußball-Urgesteine um Manfred von Soosten insgesamt über 263.000 Euro an Spenden gesammelt.

Auch an diesem Jahr findet das Turnier in der Sporthalle Kerschensteiner Straße an zwei Wochenenden statt: Am kommenden Sonnabend, 4. Januar, beginnt das Turnier mit den Spielen der 2. Herren. Beginn ist um 9 Uhr. Am Sonntag, 5. Januar, treten die Teams der 1. Herren ab 9 Uhr zum schnellen Hallenkick an.

Am Wochenende 18. Und 19. Januar geht das Turnier mit den Spielen der Super-Senioren, Alten Herren und Senioren weiter. Auch die traditionellen Einlagespiele der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese stehen wieder auf dem Programm.

Neu im Programm ist das Turnier im Walking-Football, das am Sonntag, 19. Januar, ab 9 Uhr zum ersten Mal mit fünf Mannschaften ausgetragen wird.

Die gesamten Einnahmen aus Spenden und Antrittsgeldern werden nach den Turnieren an die Einrichtungen, zu denen seit einigen Jahren das Harburger DRK-Hospiz gehört, übergeben.

Zum Organisationsteam gehören in diesem Jahr Lutz Behrendt, Manfred von Soosten, Harald Szulik, Dieter Tietz, Alf Bas, Dierk Eisenschmidt, Jürgen Weseloh und Sascha von Soosten.