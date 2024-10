Featured

Harburger Kulturtag: Kostenloses Extra-Programm im Harburger Museum

Harburg - Der Harburger Kulturtag verbindet auch dieses Jahr wieder für einen Tag die wichtigsten Harburger Kulturorte, die auf diese Weise die kulturelle Attraktivität von Hamburgs Süden zeigen. Am Sonntag, 3. November, von 12 Uhr bis 20 Uhr präsentieren sich über 20 Harburger Kultureinrichtungen mit einem extra auf diesen Tag zugeschnittenen Programm - und das bei freiem Eintritt.

Im Archäologischen Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg gibt es an diesem Tag ein umfangreiches Mitmachprogramm für große und kleine Besucher mit Führungen und einer Rätsel-Rallye.

Mittlerweile ist der jährlich im Herbst stattfindende Harburger Kulturtag zu einem festen Bestandteil der lebhaften Kultur- und Kunstszene Hamburgs geworden. Mit von der Partie sind zum Beispiel die Sammlung Falckenberg, der Kunstverein Harburger Bahnhof, die TU Hamburg, das Harburger Theater und natürlich das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg. Dort sind am Harburger Kulturtag die beiden frisch eröffneten Sonderausstellungen "Lost Places - Archäologie der Gegenwart und "Hamburg von oben - Ein historischer Rundflug (1956-1969) mit Fotos von Günther Krüger" zu sehen.

Das Archäologische Museum Hamburg entführt seine Besucher in die faszinierende Welt der Lost Places und zeigt - eingefangen in beeindruckenden Fotografien - spannende verlassene Orte in Hamburg, Deutschland und der Welt. In der Ausstellung können Interessierte in diese vergessenen Orte eintauchen und dabei die verborgene Schönheit hinter den verfallenden Gemäuern entdecken. In der Ausstellung werden 150 großformatige Bilder mit faszinierenden Motiven von ganz unterschiedlichen Lost Places gezeigt. Einige von ihnen liegen sogar direkt in Harburg oder seiner Umgebung.

Das Stadtmuseum Harburg ist eine Schatzkiste für alle, die Hamburgs Entwicklung in den 50er- und 60er-Jahren interessiert. Gezeigt wird eine Ausstellung, die staunen lässt: Die Bilder des Fotografen Günther Krüger, der damals mit dem Hubschrauber oder der Cessna in die Luft gegangen ist, um die Hansestadt und ihre Umgebung von oben zu dokumentieren, sind ein spannender Flug über eine Stadt, als aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs das heutige Stadtbild entstand. Es sind Bilder, die von der Leistung des Wiederaufbaus erzählen und die Geschichte der Stadtentwicklung vor Augen führen. Die spektakulären Luftbilder zeigen auch den Hamburger Süden auf bisher unbekannte Weise.

Der Harburger Kulturtag findet im Rahmen einer Kooperation mit dem Harburg Marketing statt. Auch in diesem Jahr wird das Kulturereignis von der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt.

Am Kulturtag werden ab 12 Uhr zahlreiche Führungen angeboten. Das genaue Programm finden Sie mit einem Klick hier!