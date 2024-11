Featured

Harburger Weihnachtsmarkt: Jede Menge Abwechslung am zweiten Wochenende

Harburg - Der Weihnachtsmarkt in Harburg hat seit einer Woche seine Pforten geöffnet und lädt große und kleine Besucher herzlich ein, die Magie der Weihnachtszeit gemeinsam zu erleben. Mit einem Programm voller Kreativität, Musik und stimmungsvoller Momente wird der familiäre Charakter des Marktes in den Mittelpunkt gestellt.

Bereits in den ersten Tagen sorgten die Eiskönigin und der Schneemann für strahlende Kinderaugen – und das ist erst der Anfang. Auch in den kommenden Tagen wird der Weihnachtsmarkt zu einem Ort, an dem sich Familien, Freunde und Kollegen treffen, genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen können.

Mit viel Schwung und vielen Aktionen startet der Weihnachtsmarkt in das zweite Wochenende: Die Weihnachts-Bastelwerkstatt öffnet wieder ihre Türen: Am Freitag erwartet die Bastel-Fee die Kinder von 16 bis 18 Uhr. Am Sonnabend dürfen sich die Besucher auf den Heimfelder Posaunenchor freuen, der um 15.30 Uhr mit traditionellen Weihnachtsliedern für eine festliche Atmosphäre sorgt.

Einen besonderen Höhepunkt bietet der Abend: Um 18 Uhr verzaubern die Harburger Turmbläser mit ihrem Konzert aus den Fenstern des historischen Rathauses. Diese einzigartige Darbietung verspricht Gänsehaut-Momente, stimmt auf die kommenden Festtage ein und ist dann allabendlich bis zum 23. Dezember zu erleben.

Am Sonntag ist der Weihnachtsmann zu Gast und nimmt sich Zeit für seine kleinen Besucher. Kinder können ab 13.30 Uhr Gedichte vortragen, Wunschzettel abgeben oder einfach ein persönliches Gespräch mit dem Weihnachtsmann führen. Danach wird es heiter, wenn Kasperl Hoppe mit seinen lustigen Geschichten die Herzen der Kinder erobert. Los geht’s um 15 Uhr.

Rund um die große beleuchtete Tanne und unter der Weihnachtspyramide herrscht eine heimelige Stimmung, die zum Verweilen einlädt. Während der Duft von frisch gebackenen Schmalzkuchen, kandierten Früchten und Weihnachtsmandeln durch die Luft zieht, können sich die Besucher mit Punsch, Glühwein und deftigen Speisen wie Flammlachs, Grünkohl und Grillwürstchen stärken.

In den Kunst-, Handwerk- und Designhütten können Besucher traditionelle Glasbläserei, liebevoll gestaltete historische Stadtansichten, hausgemachte Fruchtaufstriche und Säfte sowie kunstvolle Designkerzen entdecken.

Der Weihnachtsmarkt verabschiedet sich am Sonnabend, 28. Dezember, um 18 Uhr mit einem großen Feuerwerk, das vom Dach der Harburg Arcaden gezündet wird.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 21.30 Uhr, Sonntag: 13 bis 21.30 Uhr; Am Totensonntag, 24. November, öffnet der Markt erst um 17 Uhr Der Markt ist am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.