DRK-Tagespflege Süderelbe feiert 20-jähriges Jubiläum eines Gastes

Neugraben - An der Hausbrucher Straße 121a hat Joachim vor genau 20 Jahren ein zweites Zuhause gefunden. Der 71-Jährige ist der langjährigste Gast der DRK-Tagespflege Süderelbe und kommt fünf Tage pro Woche mit dem DRK-Fahrdienst in die Einrichtung. "Sein Lieblingsplatz ist der blaue Sessel, von dem aus er das Aquarium beobachtet", so Leiterin Katrin Bleisch. Jetzt feierte das DRK-Team Joachims Jubiläum mit alkoholfreiem Sekt, Blumen und einem Ständchen.

Denn Singen ist Joachims Leidenschaft. "Und Sprichwörter rezitieren", ergänzt Katrin Bleisch. "Mit seinem Repertoire überrascht er uns jeden Tag aufs Neue."

So wie um Joachim kümmern sich Katrin Bleisch und ihre sieben langjährigen Kolleginnen um 19 Tagesgäste. Der jüngste Gast ist 55 Jahre, die älteste Dame inzwischen 101 Jahre alt.

"Hier geht es familiär zu", erklärt die Leiterin. "Unser Ziel ist es, den Tagesgästen bei uns eine gute Zeit zu bereiten. Wenn das gelingt, ist das der schönste Job der Welt."

Wer sich in der Tagespflege umschaut, glaubt, in der guten Stube der Großeltern zu stehen: Dunkelbraune Sofas mit dicken Polsterkissen, gehäkelte Deckchen, viele kleine Bilderrahmen und aus der Küche sogar Bratenduft.

An der Wand hängt der Wochenplan: Neben drei Mahlzeiten und einer morgendlichen Zeitungsrunde gibt es täglich Aktivitäten wie Malen, Sitztanz oder Gärtnern an den Hochbeeten. Auch Ausflüge stehen auf dem Programm. Katrin Bleisch: "Ein Highlight sind momentan unsere Spielrunden mit, Elfer raus' und ,Rummikub'. Die sind gerade total angesagt."

Thorben Goebel-Hansen, Geschäftsführer vom DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg sieht in der herzlichen Betreuung seines Pflege-Teams den Grund, warum Gäste wie Joachim gern in die Tagespflege kommen: "Neben der fachlichen Betreuung zählt die individuelle Zuwendung zu den Gästen mindestens genauso. Wir freuen uns, dass Joachim über so viele Jahre unser Gast ist. Dass er sich hier wohlfühlt, ist spürbar. Und es ist ein Verdienst des Teams vor Ort."

Für Infos zur DRK-Tagespflege Süderelbe: Telefon: 79 61 25 27, E-Mail: tps@drk-pflege.hamburg