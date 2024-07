Featured

Heute Gwildis – Morgen Lotto: Der Sommer im Park dreht jetzt auf

Harburg – An Tag drei nimmt der Harburger Sommer im Park richtig an Fahrt auf: Heute Abend wird Stefan Gwildis und am Freitag Lotto King Karl auf der Bühne stehen.

Der Mittwoch vom Sommer im Park stand komplett im Zeichen der Comedy: Auf der Bühne standen Waldgeist-Kartell (Foto) und mehrere Stand-Up-Comedians. Mehrere 100 Besucher genossen einen unterhaltsamen Sommerabend vor der Freilichtbühne.

Der „Hamburger Soulman“ Stefan Gwildis wird heute Abend auf der Bühne stehen. Und er wird nicht allein kommen: Er spielt ab 19.30 Uhr mit Piano und Streichern für seine Fans in Harburg.

Die Eintrittskarten für diesen musikalischen Open-Air-Abend sind im Vorverkauf TixforGigs bei der Harburg-Info in der Hölertwiete und an der Abendkasse zum Preis von 32 Euro erhältlich.

Viele Fans von Lotto King Karl fiebern bereits dem Freitagabend entgegen: Ab 20 Uhr wird er mit seinen legendären Barmbek Dream Boys sein "Wohnzimmer" im Harburger Stadtpark rocken. Auch für diesen rockigen Abend gibt es noch Karten im Vorverkauf zum Preis ab 30 Euro. Einige Restkarten wird es auch noch an der Abendkasse geben.

Sommer im Park geht noch bis Sonntag, 28. Juli, weiter. Alle Programmhöhepunkte und viele weitere Termine aus Harburg Stadt und Land gibt’s mit einem Klick hier.