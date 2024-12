Featured

Highlight vor dem Fest: Zum 31. Mal wurde die Kultparty „Heavy Christmas“ gefeiert

Harburg – Am Sonnabendabend gab es für die Nachtschwärmer aus Harburg Stadt und Land nur ein Ziel: In der Helms-Lounge wurde Harburgs Kultparty „Heavy Christmas“ gefeiert. Bereits in der 31. Auflage luden fünf Harburger Freunde zum legendären Partyspaß vor dem Weihnachtsfest.

Und auch nach so vielen Jahren hat das vorweihnachtliche Event nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Mehr als 200 Gäste erlebten in der Helms-Lounge eine ausgelassene Party-Nacht.

Einige Tage vor Weihnachten luden die fünf Freunde Arne Peters, Thomas John, Ingo Tietjen, Sven Juulsgaard und Frank Tomforde alte Bekannte und neue Freunde ein, um das Fest der Feste mit einer rauschenden Weihnachtsparty einzuläuten.

Das machen die Veranstalter bereits seit 1991 in den unterschiedlichsten Locations in Harburg. Unter anderem wurde bereits im Edelweiß, in der Villa Harburg, Hornbachers Villa oder auf der Seuten Deern gefeiert. Seit einigen Jahren steigt die Fete in der Helms-Lounge. Mittlerweile genießt diese Party in Harburg Stadt und Land Kult-Status bei den jungen und alten Pistengängern.

„Heavy Christmas ein willkommener Anlass in der Vorweihnachtzeit alte Freunde wiederzutreffen und das Jahresende bei tollen Gesprächen und dem einen oder anderen Getränk einzuläuten“, sagt Mitorganisator Frank Tomforde gegenüber harburg-aktuell.