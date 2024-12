Featured

"Ho-Ho-Ho-Harburg": Die festliche Jahreszeit hat Harburg erreicht

Harburg – Ho-Ho-Ho-Harburg: Die festliche Jahreszeit hat Harburg erreicht. Um den Winterzauber gebührend einzuläuten, präsentiert Harburg Marketing gemeinsam mit engagierten Harburger Partnern ein vielfältiges Programm für die Adventszeit 2024. In den kommenden Wochen verwandeln sich die Harburger City und der Binnenhafen in ein stimmungsvolles Weihnachtsparadies, das mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen magische Momente verspricht.

In der Hölertwiete wurde wie berichtet feierlich der Start des Winterleuchtens zelebriert. Die über 80 funkelnden Weihnachtssterne, die die Laternen der Harburger City schmücken, sind das beeindruckende Ergebnis eines besonderen Azubi-Projekts mit der Firma Horst Busch.

Ergänzend zu den beliebten Weihnachtssternen erstrahlt in diesem Jahr erstmals ein funkelnder Weihnachtsbaum auf dem Kanalplatz im Binnenhafen. Am 29. November aufgestellt, wird er am 8. Dezember von der Kulturwerkstatt gemeinsam mit engagierten Bürgern liebevoll geschmückt. Am 9. Dezember folgt der feierliche Höhepunkt, wenn die Lichterkette eingeschaltet wird und bis zum 12. Januar strahlend funkelt.

Der Gloriatunnel verwandelt sich bereits zum dritten Mal in ein leuchtendes Kunstwerk! Die beliebte X-Mas-Wall, die vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Urban Art Institute und zahlreichen Harburgern im Rahmen eines Workshops entstand, wird erneut aufgebaut. Dieses außergewöhnliche Kunstwerk, besprüht mit spezieller Nachtleuchtfarbe, begeistert nicht nur als festlicher Hingucker, sondern strahlt auch im Dunkeln – völlig stromfrei. Die X-Mas-Wall ist wieder ein kreativer Eye-Catcher und ein beliebter Foto Spot, der die Weihnachtszeit in Harburg auf besondere Weise bereichert.

Bis zum 24. Dezember erwartet die Harburger ein ganz besonderer Adventskalender: Täglich öffnet mindestens eine Institution in der Harburger City ihr „Türchen“ und begeistert mit weihnachtlichen Aktionen und exklusiven Angeboten. Ob Bastel- und Backaktionen, Gutscheine oder kleine Geschenke – jeden Tag gibt es neue festliche Überraschungen zu entdecken.

Harburg Marketing hat in Zusammenarbeit mit „Unternehmer ohne Grenzen“ 24 kreative Türchen zusammengestellt, finanziell unterstützt von „mitten in harburg“. Alle Details zu den Aktionen sind auf den Flyern in den teilnehmenden Geschäften sowie auf den Social-Media-Kanälen des Harburg Marketing e.V. zu finden. In der Harburg Info öffnen sich gleich zwei Türchen.

Winterzauber in der City und im Binnenhafen: Am Sonnabend, 7. Dezember, erwartet die Besucher der Harburger City und des Binnenhafens ein zauberhafter Wintertag voller magischer Erlebnisse. Der Weihnachtsmann und sein Engel (Foto) verteilen köstliche Weihnachtsschokolade und frische Mandarinen vom Harburger Wochenmarkt, während beleuchtete Stelzenläufer, verkleidet als magische Eisköniginnen, durch die Straßen schweben und für unvergessliche Momente sorgen.

Für die kleinen Gäste gibt es ein besonderes Highlight: Im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden sowie in der Kulturwerkstatt im Binnenhafen können sie ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben. Die Weihnachtselfen des Harburg Marketing kümmern sich darum, dass die Briefe nach Himmelpfort geschickt werden, damit jedes Kind eine persönliche Antwort vom Weihnachtsmann erhält – ein Erlebnis, das die Vorfreude auf Weihnachten perfekt macht.

Am 7. Dezember wird zudem die Harburg Info im Rahmen des Winterzaubers zu einem einladenden Weihnachtsstübchen. Die Besucher dürfen sich auf ein stimmungsvolles Programm mit Live-Musik freuen: Köstlicher Baumkuchen des renommierten Konditormeisters Dierk Eisenschmidt, eine Signierstunde mit dem Stadtmaler Ralf Schwinge und der neue Harburg-Rotwein von Lars H. Girard.

Das Winterstübchen bietet die perfekte Gelegenheit, sich in festliche Stimmung zu versetzen und gleichzeitig Weihnachtsgeschenke zu entdecken – ein Highlight für alle, die die Adventszeit in besonderer Atmosphäre genießen möchten.

„Weihnachten ist die Zeit der Freude, des Zusammenkommens und der kleinen magischen Momente. Mit unserem vielfältigen Programm möchten wir nicht nur die Menschen in Harburg, sondern auch aus der Umgebung einladen, die einzigartige Atmosphäre unseres Stadtteils zu erleben. Harburg erstrahlt im Winter in einem ganz besonderen Glanz – mit festlicher Beleuchtung, kreativen Aktionen und einem unvergleichlichen Gemeinschaftsgefühl, das uns alle verbindet“, betont Harburgs Citymanagerin Antonia Marmon.