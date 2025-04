Featured

In Marmstorf wird der Maibaum aufgestellt: Zweites „Maifest im Dorf“

Marmstorf – Die Wetteraussichten für die zweite Auflage vom „Maifest im Dorf“ könnten nicht besser sein: Der Wonnemonat Mai beginnt mit traumhaftem Frühlingswetter.

Zum zweiten Mal wird am Donnerstag, 1. Mai, das Aufstellen des Maibaums in Marmstorf mit dem „Maifest im Dorf“ zelebriert. Bei der Premiere im vorigen Jahr kam das neue Fest gut an: Mehrere hundert Besucher genossen die Stimmung auf der Budenmeile, das tolle Wetter und natürlich das Aufstellen des Maibaums.

So soll es in diesem Jahr wieder sein: Das Maifest im Dorf findet wieder auf dem Parkplatz vom Gasthaus Nova im Dorfkern statt. Die bunte Budenmeile für jung und alt öffnet um 11 Uhr. Ein Highlight ist natürlich wieder das Aufstellen des Maibaums mit zünftiger Musik vom Spielmannszug.