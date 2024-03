Italienisches Flair auf dem Markt: Panne kann Olivenöl-Mann nicht stoppen

Harburg – Italienisches Flair gab es heute auf dem Harburger Wochenmarkt – und das trotz Schmuddelwetter und Autopanne. Olivenöl-Mann Jacob Wenning war am Mittwoch mit seinem Stand auf dem Sand zu Gast, um frisch gepresstes Olivenöl aus der Toskana und andere Spezialitäten zu verkaufen. Ein Pflichttermin für Genießer, denn die Wennings kommen nur zwei Mal im Jahr nach Hamburg, um die Wochenmärkte zu besuchen.

Und fast wären die Harburger Olivenöl-Fans leer ausgegangen, denn eine Autopanne am Fiat-Transporter stoppte Jacob Wenning vor den Toren Hamburgs. „Die letzten Kilometer bis zur Werkstatt bin ich ohne Kupplung im sechsten Gang gefahren“, sagt der 32-jährige, der gemeinsam mit seiner Familie Olivenöl der Sorte Olivastra Seggianese am Monte Amiata in der Toskana produziert.

Der erste Hamburger Termin auf dem Markt am Goldbekufer am Dienstag musste kurzfristig abgesagt werden. „Zum Glück hatte die Werkstatt Zeit für die schnelle Reparatur. Bereits nach einem Tag war die neue Kupplung eingebaut und es konnte wie geplant mit dem Markt in Harburg weitergehen“, sagt Jacob Wenning.

Trotz Regen und Wind kamen die Fans von Öl, Rotwein, Olivencreme und Tomatensaucen an den Stand, um sich mit den Köstlichkeiten aus Italien einzudecken. „Harburg hat sich in den letzten Jahren für uns zu einem sehr wichtigen Markt entwickelt. Und auch die Nachfrage heute war trotz der Wetterbedingungen sehr zufriedenstellend“, so Wenning.

Drei Tage ist er noch in Hamburg unterwegs, dann geht es weiter in andere Städte. Erst im Juni oder Juli werden die Wennings ihren Stand auf dem Harburger Wochenmarkt aufbauen. Wann genau das sein wird, lesen Sie natürlich auf harburg-aktuell.de (cb){image}