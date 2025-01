Featured

Jahresbilanz der Feuerwehr Klecken: 44 Mitglieder absolvieren 41 Einsätze

Klecken - Zu 41 Einsätzen ohne Personenschaden rückten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Klecken 2024 aus, etwas weniger gegenüber 2023 mit 48 Einsätzen, berichtete der Ortsbrandmeister Florian Schulz bei der Jahreshauptversammlung.

Darunter waren 14 Brandeinsätze, mit einem Garagenbrand in Klecken und einem Blitzeinschlag ins Dach eines Reihenhauses in Eckel. Der Fachzug ELW 2 wurde zum Brandeinsatz einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz alarmiert. Weitere Alarmierungen gab es zu 25 Technischen Hilfeleistungen und zu den Fehlalarmen der Asylunterkunft in Eckel und den eines Brandmelders in einem unbewohnten Haus in Klecken.

Die Einsatzabteilung besteht derzeit aus 44 Mitgliedern, acht davon Frauen. Neben der Müllsammelaktion betreute die Ortswehr zusammen mit den Ortswehren Eckel, Ehestorf-Alvesen, Harmstorf und Nenndorf auch den Sternmarsch 100 Jahre Schützenverein Klecken von 1924 e.V. mit Kinderfest am Folgetag.

Bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung kündigte Florian Schulz an, seine sechsjährige Amtszeit, mit vorherigen sechs Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister, nicht zu verlängern. Einstimmung wurden von den Aktiven zur neuen Ortswehrführung der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Christofer Cohrs als neuer Ortsbrandmeister und sein neuer Stellvertreter, bisher einer der beiden Gruppenführer und Zeugwart, Stephan Rattai, gewählt. Im April dieses Jahres wird die neue Ortswehrführung dem Gemeinderat zur Beschließung vorgeschlagen.

Die Jugendabteilung besteht aus 14 Jugendlichen, drei davon Mädchen, teilte die Jugendfeuerwehrwartin Pia Braasch mit. Im Jahr ging es mit einem Feuerwehrboot über die Elbe, zum Hanstedeter Marsch, für eine Woche zum Kreiszeltlager in Tönnhausen und es wurde erfolgreich der Gemeindejugendfeuerwehrtag in Klecken mit guten Rückmeldungen ausgerichtet.

Turnusgemäß standen Wahlen an, einige Funktionen wurden neu besetzt. So wurden gleich beide Gruppenführer neu gewählt, Jan Voß, und Aleksander Münster.

Thomas Prien wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt und Stephan Rattai für die besondere Leistung im Feuerlöschwesen mit der Ehrenmedaille in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Harburg.