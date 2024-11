Featured

Jetzt funkeln 84 Sterne in der City: Weihnachtsbeleuchtung feierlich eingeschaltet

Harburg – Jetzt funkeln wieder die Sterne in Harburgs Fußgängerzonen: Am Montagabend wurde die Harburger Weihnachtsbeleuchtung vor der Harburg-Info in der Hölertwiete feierlich eingeschaltet.

Bis zum 6. Januar werden insgesamt 84 Sterne für weihnachtliches Flair sorgen. Immer wenn es dunkel wird, schaltet eine Zeitschaltuhr die 42 Sternenpaare, die unter anderem in der Lü, der Seevepassage, am Lüneburger Tor, am Sand, am Deichhausweg und in der Bremer Straße hängen, ein.

„Dieses Jahr sind wir besonders stolz, die Weihnachtsbeleuchtung im Rahmen eines Azubi-Projektes gemeinsam mit unserem Mitglied Horst Busch Elektro-Technik GmbH umsetzen zu können“, sagte Harburgs Citymanagerin Antonia Marmon.

Die Azubis haben die gesamte Weihnachtsbeleuchtung gewartet, repariert und auf den aktuellen TÜV-Standard gebracht. Antonia Marmon: „Darüber hinaus haben sie die Angebotserstellung und die Projektkommunikation mit uns übernommen, haben die Beleuchtung installiert und werden sie im Januar wieder abbauen - ein beeindruckendes Engagement, welches wir sehr schätzen.“

Die Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro, inklusive Strom, werden über die Beiträge der 175 Mitgliedsunternehmen getragen. „Dank des großzügigen Sponsorings von Horst Busch konnten die Kosten fast gleichbleibend zu den vergangenen Jahren gehalten werden“, betonte Antonia Marmon.