Jetzt Karten sichern: Vorverkauf für die 39. Starpyramide hat begonnen

Harburg – Am 1. Advent heißt es zum 39ten mal „Vorhang auf!“ für die Starpyramide in der Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle. 1985 wurde sie von Sänger und Entertainer Peter Sebastian ins Leben gerufen. Seitdem geht der Erlös der gut vierstündigen Veranstaltung (enthalten eine 40-minütige Pause) an das Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V.

Wie vor einigen Tagen berichtet, wurde im Rahmen eines Events im Restaurant Eisvogel der Spendenerlös an Innensenator Andy Grote übergeben. Die Summe wurde am Abend durch Sponsoren von 38.000 auf 43.000 Euro aufgestockt.

Im Jugendwerk haben sich ehrenamtlich tätige Polizeibeamte zusammengefunden. In ihrer Freizeit helfen sie den Unfallkindern, die körperlichen und seelischen Unfallfolgen zu überwinden und gleichzeitig Selbstvertrauen und damit Sicherheit im Straßenverkehr zurückzugewinnen. Die Einnahmen aus der Starpyramide sind dabei eine wertvolle Hilfe, um beispielsweise 14-tägige Erholungsurlaube für Unfallkinder und Begleitpersonen zu finanzieren.

Am Sonntag, 30. November, präsentiert Peter Sebastian ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) unter anderem Schlagerlegende Michael Holm (Foto oben, „Tränen lügen nicht“), Kabarettist Wolfgang Trepper, Schlagersängerin Claudia Jung und viele weitere Künstler auf der Bühne der Ebert-Halle.

Karten für die 39. Starpyramide gibt es ab sofort beim Harburg Marketing in der Hölertwiete 6, in den Preisklassen 45 Euro und 50 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Tickethotline: 040-32 00 46 95.