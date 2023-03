Kamelreiten mitten in Harburg? Führung der Geschichtswerkstatt

Harburg – Der Hastedtplatz ist Harburgs Citynahes Erholungsgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen auf dem Areal die Nissenhütten. Und es gab früher sogar mal einen Springbrunnen. Das rund zwei Kilometer lange Göhlbachtal stellt sich heute als abwechslungsreiche und in weiten Strecken idyllische Landschaftsachse dar.

Viele Harburger werden sich noch heute an eine Sache erinnern: Ihren Ritt auf dem Kamel, als sie noch ein Kind waren. Denn seit vielen Jahren kann man auf dem Spielplatz am Lohmühlenteich auf einem steinernen Kamel (Foto oben) Platz nehmen und in den Gedanken durch die Wüste reiten.

Wer mehr über die Geschichte des Areals erfahren möchte: Unter dem Titel „Mein Hastedtplatz – Kamelreiten mitten in Harburg?“ bietet die Geschichtswerkstatt Harburg am Sonnabend, 18. März, eine zweistündige Führung zum Thema Hastedtplatz und Göhlbachtal an.

Experte Günter Bekierz wird die Führung leiten. Los geht es um 14 Uhr, Treffpunkt ist am Hastedtweg, Ecke Hastedtplatz. Die Führung ist kostenfrei – Spenden sind willkommen. cb