Kindertheater in De Stuuv: „Oh, wie schön ist Panama“ verzaubert Kinder in Fischbek

Fischbek - Das neue Quartiershaus De Stuuv am Ohrnsweg 50d in Fischbek lädt zu einem ganz besonderen Event ein: Am Mittwoch, 18. Juni, feiert die Kindertheaterbühne im „De Stuuv“ ihre Premiere.

Gleich zwei Vorstellungen gibt das Hamburger Theater „Mär“. Aufgeführt wird die herzerwärmende und weltweit beliebte Geschichte „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch. Jeweils um 9 Uhr und um 10.30 Uhr können kleine und große Theaterfans in die Abenteuer des kleinen Tigers und des kleinen Bären eintauchen.

Die beiden besten Freunde sind unzertrennlich und fürchten sich vor nichts. Als der Bär eines Tages eine nach Bananen duftende Kiste findet, beginnt für die beiden ein großes Abenteuer, das sie in die weite Welt hinausführt. Das liebevoll inszenierte Erzähltheater ist für Kinder ab 3 Jahren konzipiert und verspricht eine zauberhafte Zeit.

Die Vorstellung dauert etwa 40 Minuten, der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Für Gruppen wird um eine Voranmeldung gebeten. Kontakt: Ömür Karabakan-Agemo, Telefon 040 780 54 749; Email: Quartiersraum-Ohrnsweg@drk-paedagogik.hamburg