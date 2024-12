Featured

4000-Euro teurer Baum: Weihnachtstanne im Binnenhafen erhitzt Gemüter

Harburg - Groß wirkt er nicht, der Weihnachtsbaum, der einsam, aber leuchtstark mitten auf dem Kanalplatz steht. Dafür ist er in den Augen von vielen Anwohnern eines: teuer. 4.000 Euro werden für die Tanne ausgegeben. Federführend ist das Citymanagement. Unterstützt wird das Projekt durch RISE-Mittel, die die Hälfte der Kosten decken. Die RISE-Stadtteilbeirat Binnenhafenbegleitgruppe hatte sich mit großer Mehrheit, 14 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und keiner Gegenstimme, dafür ausgesprochen.

4.000 Euro für so einen Weihnachtsbaum? "Viele Freunde, Bewohner und Nachbarn im Binnenhafen schütteln nur noch mit dem Kopf vor so einer Verschwendung", schrieb ein Leser harburg-aktuell.

Wie kann ein Baum so teuer sein? Neben den eher unerheblichen Kosten für den Baum, kommen laut Citymanagement noch einige Posten dazu. Die Lieferung, die fachgerechte Entsorgung, der extra Stromanschluss via eines Verteilerkastens, die Leitung, die bis zum Baum gelegt werden musste, der Strom, eine Versicherung und vor allem die Sicherung des Baumes selbst, der in einem massiven Fuß steht, hätten die hohen Kosten verursacht.

Es ist halt eine windige Ecke, der Kanalplatz. Ursprünglich war eine sechs bis sieben Meter Tanne geplant und angekündigt gewesen. Deshalb hatte die Polizei auch mit einer größeren Aktion, inklusive Absperrungen, bei der Anlieferung der Tanne nachgedacht.

Was dann kam, war für die Beteiligten eher ernüchternd. Tatsächlich ist der Baum, wenn überhaupt dreieinhalb Meter hoch. Einen höheren Weihnachtsbaum habe die Verwaltung wegen Sicherheitsbedenken auf dem Kanalplatz nicht genehmigt. Andere weihnachtliche Lichtaktionen an Land wären nicht möglich gewesen. Lichter an den Straßenlaternen, wie in der Harburger Innenstadt, anzubringen, ging nicht. Die Laternen sind zu alt und deshalb dafür nicht geeignet.

Am Wochenende wurde der Baum noch etwas geschmückt. Die Kulturwerkstatt hatte dazu Kinder eingeladen, die kleine Holzscheiben bemalten und in den Baum hängten. zv