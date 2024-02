Stofftier gefunden: "Quinta" macht vielleicht ein Kind glücklich

Francop - Quinta heißt die Dackeldame, die ein kleines Stofftier aufgestöbert hat. Vielleicht vermisst ein Kind sein Plüschschaf und freut sich, wenn es das Stofftier zurück bekommt. Gerade zu Weihnachten wäre das schön. So hat Quinta Frauchen im Namen der Dackeldame einen Brief geschrieben, den wir hier gern veröffentlichen.

"Mein Frauchen, Martina, ist etwas komisch, das habe ich schon gemerkt. O.k., ich fange anders an. Ich bin eine freche kleine fünf Monate alte Dackeline namens Quinta. Ich bin vor gut drei Monaten bei meinem Frauchen eingezogen und beschäftige meine Zweibeiner nach bestem Wissen und Gewissen. Jeder andere Menschenhalter wird genau wissen, was ich meine. Also, stellt Euch bitte Folgendes vor: Neugierig, wie ich nun einmal bin, streife ich so beim Spazierengehen durch die Wege und natürlich auch mal durch ein Gestrüpp. Ich suche natürlich noch nicht gezielt, finde aber Dinge, die mein Frauchen unverständlicherweise für völlig überflüssig erklärt. Manchmal werde ich aber auch gelobt und darf es dann bringen und bei meinem Frauchen abliefern. Und dann trägt Frauchen es weiter. Tolle Erziehung, oder?

So fand ich bereits Mitte Oktober eine quietsche – na, sagen wir mal − gelbe Mütze. Die hat Frauchen gut platziert und drei Tage später war sie weg. Vermutlich war der Besitzer froh, sie wieder zu haben.

Und nur wenige Tage später fand ich im Gebüsch etwas Merkwürdiges. Ich habe es angestupst, aber nichts passierte. Frauchen hat „AUS!“ gerufen – aber dafür war es dann doch viel zu interessant! Also habe ich es geschnappt und erst mal weg. Frauchen hat mich gestellt. Ich hatte Pech, hing an der Leine fest, die hatte ich total vergessen! Aber nun wieder zu meinem Fund. Als Frauchen mir das Dingens abgenommen hatte, guckte sie ganz traurig und meinte so etwas wie: „Ach herrje, wer hat dich denn verloren?!“ Frauchen hat auch das Ding gut sichtbar hingesetzt, aber nichts − niemand hat es abgeholt. Nun ist mein Frauchen traurig. Sie hat da wohl ein eigenes Trauma. Sie hat als Mini-Martina einen Stoffhund gehabt und dieser Stoffhund ging verloren. Ihre Eltern sollen in dem Urlaub dann wohl jeden Spielzeugladen an der Mosel abgesucht haben. Erst am letzten Urlaubstag, wurde dann tatsächlich eben genau dieser Hund gefunden und natürlich gekauft. Und die Mini-Martina war wieder glücklich. Natürlich weiß sie HEUTE, dass es sich dabei nicht um ihre Original-Susi gehandelt hat. Aber sie hat das Stofftier noch immer und nein, Ihr wollt jetzt nicht wissen, wie alt das Vieh ist.

Bei meinem Fund handelt es sich um ein Stoff-Schaf, sagt mein Frauchen, und gefunden habe ich es vor dem Deich auf Höhe „Vierzigstücken Hausnummer 13 “ in Francop. Ich habe Euch ein Foto mitgeschickt. Mein Frauchen hat das Schaf nun mit nach Hause genommen. Und wie schön wäre es für mein Frauchen, wenn ein kleines Weihnachtswunder passieren würde und mein Fund-Schaf zurück zu seinem kleinen Besitzer oder der kleinen Besitzerin käme. Sie gibt das Schaf bestimmt gegen ein Beweisfoto heraus, da bin ich mir ganz sicher. Schäfchen, wie mein Frauchen das Ding nennt, darf sich jetzt bei uns im Flur auf der Treppe aufwärmen. Die Rufnummer meines Frauchens bekommt Ihr über die Redaktion. Ich wünsche Euch allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit, vielleicht mit einem kleinen Weihnachtswunder für jeden von uns."

Wuff, Eure Quinta

Wer das Stofftier verloren hat, kann sich hier per Email melden.