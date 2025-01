Featured

Kombination aus Nebel und Frost: Raureif sorgt für tolles Naturschauspiel

Harburg – Die Kombination aus Nebel und Frost hat am Wochenende in Harburg Stadt und Land für ein nicht alltägliches Naturschauspiel gesorgt: An den Bäumen und Sträuchern hat sich eine weiße Raureifschicht gebildet.

Vor allem am Sonntagvormittag, als zu dem Wetterschauspiel noch etwas Sonnenschein hinzukam, zeigte sich das eisige Spektakel von seiner schönsten Seite.

Raureif entsteht, wenn die schwebenden Wassertropfen sich an den Ästen und Sträuchern niederschlagen und dort gefrieren. Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich kalt. Erst am Donnerstag wird es spürbar wärmer.