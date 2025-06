Featured

Kostenlose Erfrischung: Am Seeveplatz sprudelt wieder der Trinkwasserbrunnen

Harburg – Pünktlich zu Beginn der warmen Sommerzeit sprudelt Harburgs Trinkwasserbrunnen auf dem Seeveplatz wieder. Durstig in der Harburger City unterwegs - das gehört seit vorigem Jahr der Vergangenheit an: An der Freitreppe am Seeveplatz wurde Harburgs erster stationärer Trinkwasserbrunnen von Hamburg Wasser installiert.

Der Trinkwasserspender hat kein Becken. So können auch Flaschen aller Größe aufgefüllt werden. Nicht nur Menschen können hier ihren Durst stillen: Außerdem gibt es weiter unten ein Trinkwasserbecken für Vierbeiner.

Zusätzlich gibt es Trinkwasserspender zur kostenlosen Erfrischung an mehreren Standorten der öffentlichen Toiletten der Stadtreinigung. Die Standorte sind am Harburger Rathausplatz, am Herbert-Wehner-Platz und am Außenmühlendamm.