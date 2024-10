Featured

Kultur, Sonntags-Shopping und Feuerwerk: Volles Programm beim 21. Kulturtag

Harburg – Dieser Sonntag hat es wirklich in sich: 21 kulturelle Einrichtungen öffnen am Sonntag, 3. November beim 21. Kulturtag. Und das ist längst nicht alles: Beim vierten Shopping-Sonntag stehen zudem Einkaufen, Laternelaufen und das traditionelle Feuerwerk auf dem Programm.

Von 12 bis 20 Uhr laden zahlreiche Harburger Kulturinstitutionen zu einem exklusiv für diesen Tag gestalteten Programm ein – und das bei freiem Eintritt. Besucher erwartet ein inspirierender Streifzug durch Kunst, Musik, Literatur und Theater. Den feierlichen Abschluss bildet der traditionelle Laternenumzug der Harburger Schützengilde mit anschließendem Feuerwerk auf dem Harburger Rathausplatz.

Die Veranstaltung mit Sonntagsöffnung hat für die Besucher einiges zu bieten. Im Phoenix-Center finden am 2. und 3. November die beliebten Lions-Charitytage der Harburger Lions-Clubs statt. Hier gibt es zahlreiche Aktionen, darunter eine Tombola, Waffelverkauf und Kinderschminken – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Alle Einnahmen, die an diesen Tagen generiert werden, werden für einen guten Zweck gespendet.

Darüber hinaus finden die Besucher großartige Aktionen wie Laternenbasteln, Kinderschminken und Beratungsangebote für Groß und Klein in den Harburg Arcaden und dem Marktkauf Center.

Das Highlight für alle Kinder an diesem Tag ist der Laternenumzug, der im letzten Jahr 4.000 Teilnehmer zählte. Dieser wird in Kooperation mit der Harburger Schützengilde organisiert. Der Umzug startet um 18 Uhr an drei verschiedenen Treffpunkten: dem S-Bahnhof Heimfeld, dem Marktkauf-Center Harburg und dem Herbert-und-Greta-Wehner-Platz. Die drei Marschsäulen, die von Spielmannszügen begleitet werden, führen quer durch die Harburger Innenstadt mit einem gemeinsamen Ziel: dem Harburger Rathausplatz.

Hier werden die Laternenumzugs-Teilnehmer empfangen und haben die Möglichkeit, Getränke und Snacks an Ständen lokaler Institutionen zu genießen, bevor sie das krönende Abschlussfeuerwerk bewundern können. Laternen können zwischen 13 und 18 Uhr im Habibi Atelier sowie dem Fahrradshop Kitendo in der Knoopstraße gebastelt werden. Kinder, die keine Laterne haben, können trotzdem mitmachen, denn die Schützengilde wird ein Kontingent Laternen verteilen.

„Wir haben einen Tag gestaltet, an dem Harburg umfänglich zeigen kann, was dieser großartige Bezirk zu bieten hat. Die renommierte Sammlung Falckenberg, einen Laternenumzug mit der traditionsreichen Harburger Schützengilde und den ansässigen Spielmannszügen sowie viele engagierte Projekte aus Kunst und Kultur“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon, und ergänzt: „Selbst in den Handel zieht die Kunst ein, es gibt künstlerisch gestaltete Schaufenster zu entdecken. Kunst und Kultur werden an diesem Tag für alle Besucher erlebbar gemacht.“

Folgende Künstler und Institutionen sind beim Harburger Kulturtag vertreten:

Alles wird schön, Archäologisches Museum Hamburg, Atelier 32, Electrum, Fischhalle Harburg, Freiwillige Feuerwehr Eißendorf, Freundeskreis Harburger Theater, Galerie 1565, Geschichtswerkstatt Harburg, Habibi-Atelier, Hans-Ulrich Niels, Harburg Marketing e.V., Harburger Schützengilde, Harburger Theater, Kitendo, Kulturkiosk Blohmstraße, KulturWerkstatt Harburg e.V., Kunstleihe Harburg, Künstler zu Gast in Harburg, Kunstverein Harburger Bahnhof, Lions Club Hamburg-Harburg Hafen, Ralf Schwinge, Sammlung Falckenberg, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Stadtmuseum Harburg, Suedkultur und die TU Hamburg.