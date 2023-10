Kulturlandschaft erhalten: Mitmachaktion des NABU in der Fischbeker Heide

Fischbek – Freiwillige gesucht: Die Gruppe Süd des NABU Hamburg veranstaltet am Sonnabend, 21. Oktober von 10 bis 13 Uhr eine Mitmachaktion in der Fischbeker Heide, die mit vielen Helfern entkusselt werden soll.

„Wir wollen die aufgewachsenen Kiefern und andere Baumsprößlinge aus den Heideflächen entfernen und so zum Erhalt dieser Kulturlandschaft beizutragen. Je mehr Menschen sich beteiligen, umso mehr können wir schaffen“, sagt Mitorganisator Günter Lach vom NABU.

Wer mitmachen möchte, sollte festes Schuhwerk tragen und Arbeitshandschuhe mitbringen. Für Kinder unter zehn Jahren ist die Aktion nicht geeignet.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Ende der Straße Scharlbarg in Neugraben-Fischbek. Die Bushaltestelle „Fischbeker Heuweg“ der Buslinie 240 ist in der Nähe.

Wer helfen will, wird gebeten sich vorab hier anzumelden. cb