Lachen für den guten Zweck: Benefizabend fürs Hospiz mit Mark Lyndon

Harburg - Lachen für den guten Zweck: Am Mittwoch, 2. April, findet in der Harburger Fischhalle im Binnenhafen eine besondere Benefizveranstaltung zugunsten des DRK-Hospizes im Hamburger Süden statt. Mit seinem Comedy-Programm "How to be a Hamburger" sorgt Mark Lyndon für einen unvergesslichen Abend voller Humor.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit dem Einlass, bevor das Programm um 19.30 Uhr mit einer kurzen Begrüßung startet. Nach zwei unterhaltsamen Show-Teilen und einer Pause endet der Abend gegen 21.30 Uhr.

Mit trockenem Humor und britischem Understatement erklärt Mark Lyndon in seinem einzigartigen "Deutsch-Englisch"-Stil die Unterschiede zwischen einem Hamburger und einem Londoner Fahrkartenkontrolleur. Während der Hamburger Schaffner nach einem Blick auf seine Monatskarte mit dem Namen Oscar Wilde höflich "Danke, Herr Wilde" sagt, quittiert sein Londoner Kollege dies mit einem charmanten "Thank you, darling".

Die Tickets kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf im DRK-Shop Schwester Henny, in der Harburg-Info, Hölertwiete 6, sowie bei Viktoria Ehlers (v.ehlers@drk-harburg.hamburg) erhältlich.

Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Mitglieder des Hospiz Freundeskreises zahlen nur 12 Euro. "Wir freuen uns auf einen Abend, der nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch einen guten Zweck unterstützt", so Viktoria Ehlers, Fundraiserin des DRK-Kreisverbandes Hamburg-Harburg e.V.